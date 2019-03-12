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57 dakika önce
TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.
TRABZON'un Yomra
ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi...
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:03 Kaynak: DHA
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Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
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