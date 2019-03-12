Son Dakika Haberleri: Flaş(2)

Flaş(2)

57 dakika önce

TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Flaş(2), System.String[]
TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde  kantin ve mutfak bölümünde  henüz bilinmeyen nedenle   çıkan yangın  itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:03 Kaynak: DHA

Sabah, Yomra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı

Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 11:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş(2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]