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9 dakika önce

Gaziantep Kilis karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan 8 araç şarampole devrildi.

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Gaziantep Kilis karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan   8 araç şarampole devrildi. Kazalarda ilk belirlemelere göre;  1 kişinin  hayatını kaybettiği 20' ye yakın yaralı olduğu bildirildi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:24 Kaynak: DHA

Kilis, Gaziantep, Güncel
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