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9 dakika önce
Gaziantep Kilis karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan 8 araç şarampole devrildi.
Gaziantep Kilis karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan 8 araç şarampole devrildi. Kazalarda ilk belirlemelere göre; 1 kişinin hayatını kaybettiği 20' ye yakın yaralı olduğu bildirildi...
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:24 Kaynak: DHA
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