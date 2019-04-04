Pekcan: "İhracatımız %3,34 Artış Göstermiş; İthalatımız %21,46 Oranında Azalmıştır."
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız %3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise %21,46 oranında azalmıştır.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız %3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise %21,46 oranında azalmıştır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:55 Kaynak: DHA
İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı
Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak
Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı