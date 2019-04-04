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25 dakika önce

MSB: FETÖ ile mücadele kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 166 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapılmıştır.

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MSB:  FETÖ ile mücadele kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 166 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapılmıştır. 6 bin 83 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. FETÖ ile mücadelede bünyemizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliği önemli oranda artmaya devam etmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:03 Kaynak: DHA

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