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MSB: FETÖ ile mücadele kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 166 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapılmıştır.

MSB: FETÖ ile mücadele kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 166 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapılmıştır. 6 bin 83 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. FETÖ ile mücadelede bünyemizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliği önemli oranda artmaya devam etmektedir.

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