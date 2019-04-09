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2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir. 2017'de 21 bin 408, 2018'de 23 bin 134 tutuklama gerçekleştirdik. 2017-2018 arasında operasyon sayımızı yüzde 25 oranında arttırdık. Uyuşturucu tacirlerinden torbacısına kadar ciddi bir saha baskısı uyguladık."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:13 Kaynak: DHA
Süleyman Soylu, Güncel
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