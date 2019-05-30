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Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:56 Kaynak: DHA
Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı. 152 sanıklı davada, 31 sanık beraat ederken, firari iki sanığın dosyası ayrıldı. 34 kişi ise darbe girişimine yardım etmekten 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen cezalar aldı.
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