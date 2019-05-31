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22 dakika önce

MSB: Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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MSB: Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak  Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:32 Kaynak: DHA
PKK, Zap bölgesi, Güncel
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