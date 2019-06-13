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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin: Güvenlik zaafının oluşması söz konusu değil. TSK'yı daha aktif, güçlü hale getirecek bir yasadan bahsediyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:38 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin: Güvenlik zaafının oluşması söz konusu değil. TSK'yı daha aktif, güçlü hale getirecek bir yasadan bahsediyoruz.
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