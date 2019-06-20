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Mahkeme dönemin Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkan'a bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:26 Kaynak: DHA
Mahkeme dönemin Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkan'a bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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