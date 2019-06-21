flaş//2
1 saat önce
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: S-400 konusu bir çok yetkili konuştu biz teknik kısmını yürütüyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: S-400 konusu bir çok yetkili konuştu biz teknik kısmını yürütüyoruz. Geliş süreci hemen olmaz geldiğinde göreceksiniz. Devam eden bir süreç. İlk uçak ne zaman gelir diyorsanız Cumhurbaşkanın verdiği tarihler gibidir. Patriot için karşılıklı teklifler yapılıyor.
Erdoğan: S-400 işi bitti, Temmuz'un ilk 15 gününde teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi
ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi: Alacağımız tedbirler hafif olmayacak!