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18 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP, 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP, 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:33 Kaynak: DHA
23 haziran, devlet bahçeli, MHP, mhp genel başkanı, Güncel
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