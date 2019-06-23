CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu : Millet ittifakında yer almayan ama bize destek veren AK Parti 'li, MHP 'li, HDP'li ve ülkücü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

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Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Her şey çok güzel olacak demiştik, oldu