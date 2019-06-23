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49 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakında yer almayan ama bize destek veren AK Parti'li, MHP'li, HDP'li ve ülkücü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakında yer almayan ama bize destek veren AK Parti'li, MHP'li, HDP'li ve ülkücü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. 
 


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, Güncel
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