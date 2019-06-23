flaş//2
49 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakında yer almayan ama bize destek veren AK Parti'li, MHP'li, HDP'li ve ülkücü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakında yer almayan ama bize destek veren AK Parti'li, MHP'li, HDP'li ve ülkücü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.
Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Her şey çok güzel olacak demiştik, oldu
Şamil Tayyar'dan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken çıkış
AK Partili Turan: Muhasebe dönemi, toparlanın gitmiyoruz
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu balkon konuşması yaptı: Demokrasi destanı yazdık