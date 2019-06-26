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Edirne' nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan panelvan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:32 Kaynak: DHA
Edirne' nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan panelvan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi..
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