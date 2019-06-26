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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de yayına çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:31 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de yayına çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRTY'ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi'de böyle bir program yapmışsa, bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Bu konularda da TRT'deki arkadaşlarıma güveniyorum" dedi.
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