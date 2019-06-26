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36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de yayına çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'de yayına çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRTY'ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi'de böyle bir program yapmışsa, bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Bu konularda da TRT'deki arkadaşlarıma güveniyorum" dedi. 


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:31 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Osman Öcalan, Güncel
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