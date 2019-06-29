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10 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, "Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda ABD nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini...

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Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, "Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda ABD nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:11 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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