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33 dakika önce

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S400'lerin Türkiye'de nereye konuşlandırılacağına ilişkin soruya, "Doğu Akdeniz'de şu anda planlamalar içinde, Bizim S-400 alıp Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirelim diye bir planlamamız yok" dedi.

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S400'lerin Türkiye'de nereye konuşlandırılacağına ilişkin soruya, " Doğu Akdeniz'de şu anda planlamalar içinde, Bizim S-400 alıp Doğu Akdeniz'de denklemi değiştirelim diye bir planlamamız yok" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:02 Kaynak: DHA
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