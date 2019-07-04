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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ı kabul ettiği iddialarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Ali Babacan arasında bir görüşme olmuştur.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:37 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ı kabul ettiği iddialarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Ali Babacan arasında bir görüşme olmuştur. İçeriğiyle ilgili benim şu an bilgi vermem uygun olmaz" dedi.
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