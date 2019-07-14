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4 saat önce

MSB: Pençe-2 Harekatı kapsamında, teröristlerle sağlanan temas neticesinde biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Pençe-2 Harekatı kapsamında, teröristlerle sağlanan temas neticesinde biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.


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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:20 Kaynak: DHA
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