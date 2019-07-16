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1 saat önce

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AB'nin yaptırım kararı): Bu yaptırımları ortaya koymalarının Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır.

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AB'nin yaptırım kararı): Bu yaptırımları ortaya koymalarının Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır. AB sözünü tutmayan bir kurum haline gelmiştir. Kıbrıs konusunda da tarafsız veya gözlemci statüsü vasfını kaybetmiştir. Tipik bir mahalle dayanışmasıdır. Fatih, Yavuz gemimiz görev yapmaya devam edecek.


Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
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