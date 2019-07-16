Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AB'nin yaptırım kararı): Bu yaptırımları ortaya koymalarının Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır. AB sözünü tutmayan bir kurum haline gelmiştir. Kıbrıs konusunda da tarafsız veya gözlemci statüsü vasfını kaybetmiştir. Tipik bir mahalle dayanışmasıdır. Fatih, Yavuz gemimiz görev yapmaya devam edecek.