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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 10' un üzerinde ölü, çok sayıda yaralı var.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 10' un üzerinde ölü, çok sayıda yaralı var.
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