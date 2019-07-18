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3 saat önce

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 10' un üzerinde ölü, çok sayıda yaralı var.

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Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 10' un üzerinde ölü, çok sayıda yaralı var.


Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 Kaynak: DHA
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