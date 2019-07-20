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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Tunceli' de etkisiz hale getirilen MLKP'li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Pirdoğan kod adlı Hıdır...

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İçişleri Bakanlığı: Tunceli' de etkisiz hale getirilen MLKP'li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan  Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı olduğu belirlenmiştir.


İçişleri Bakanlığı, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
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