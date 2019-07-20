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İçişleri Bakanlığı: Tunceli' de etkisiz hale getirilen MLKP'li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Pirdoğan kod adlı Hıdır...
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:47 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Tunceli' de etkisiz hale getirilen MLKP'li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı olduğu belirlenmiştir.
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı İstanbul'da lüks otomobillerden 1 milyon TL'lik yedek parça çalan şahıslar yakalandı Trafikte kalmak İstanbulluya pahalıya mal oluyor Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklarla dolaştılar