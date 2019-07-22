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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda: AB çözüm bulmak yerine Rum kesimini tatmin etmek için kararlar alırsa biz oradaki etkinliğimizi daha da arttırırız.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:41 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda: AB çözüm bulmak yerine Rum kesimini tatmin etmek için kararlar alırsa biz oradaki etkinliğimizi daha da arttırırız.
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