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46 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi. Bir an önce güvenli bölge ile ilgili mutabakata varmamız gerekir sabrımız kalmadı. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız kararlıyız.


Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:17 Kaynak: DHA
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