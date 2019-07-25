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MSB: Ülkemizin F-35 program ortaklığı Projesi askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok..
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:04 Kaynak: DHA
MSB: Ülkemizin F-35 program ortaklığı Projesi askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok..
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