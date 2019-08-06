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2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meseledir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meseledir. Güneyimizde kanser hücresi gibi büyüyen bu yapı ortadan kalkmadıkça, Türkiye kendini emniyette hissedemez. Bugün gerekeni yapmazsak yarın bunu daha ağır bedeller ödeyerek yapmak zorunda kalırız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:58 Kaynak: DHA
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