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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li askeri heyet ile görüşmeleri değerlendirerek, "Muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Bu toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda oldukça olumlu, yapıcı geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:24 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li askeri heyet ile görüşmeleri değerlendirerek, "Muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Bu toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda oldukça olumlu, yapıcı geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.
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