Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , ABD'li askeri heyet ile görüşmeleri değerlendirerek, "Muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Bu toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda oldukça olumlu, yapıcı geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.

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Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam