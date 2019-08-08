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24 dakika önce

MHP Lideri Bahçeli; "(ABD ile uzlaşma) Ülkemizin güvenlikle ilgili kaygılarını telafi edecek tedbirlerin alınacak olması, bu konuda mutabık kalınması memnuniyet vericidir.

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MHP Lideri Bahçeli; "(ABD ile uzlaşma) Ülkemizin güvenlikle ilgili kaygılarını telafi edecek tedbirlerin alınacak olması, bu konuda mutabık kalınması memnuniyet vericidir. Temennimiz yeni bir oyalama sürecine tevessül edilmemesidir."


MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:55 Kaynak: DHA
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