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MHP Lideri Bahçeli; "(ABD ile uzlaşma) Ülkemizin güvenlikle ilgili kaygılarını telafi edecek tedbirlerin alınacak olması, bu konuda mutabık kalınması memnuniyet vericidir.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
MHP Lideri Bahçeli; "(ABD ile uzlaşma) Ülkemizin güvenlikle ilgili kaygılarını telafi edecek tedbirlerin alınacak olması, bu konuda mutabık kalınması memnuniyet vericidir. Temennimiz yeni bir oyalama sürecine tevessül edilmemesidir."
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