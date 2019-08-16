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45 dakika önce

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın: Bu teklif son derece cılız. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Bu teklifi yok sayıyoruz.

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Memur Sen Başkanı Ali Yalçın: Bu teklif son derece cılız. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Bu teklifi yok sayıyoruz.  Bu teklif ne bütçe ne de ülke gerçeği ile uyumlu. Yeni bir teklif bekliyoruz.


Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
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