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Memur Sen Başkanı Ali Yalçın: Bu teklif son derece cılız. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Bu teklifi yok sayıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın: Bu teklif son derece cılız. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Bu teklifi yok sayıyoruz. Bu teklif ne bütçe ne de ülke gerçeği ile uyumlu. Yeni bir teklif bekliyoruz.
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