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19 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili," 3 günden beri bu adamlar veya kadın bir şey dedi mi demedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili," 3 günden beri bu adamlar veya kadın bir şey dedi mi demedi. Savunanlar da terör örgütüyle herhangi bir ilgili yoktur diyemiyor.  Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir" dedi.


Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
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