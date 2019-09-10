Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'yi F-35'den çıkartmak çok ciddi ekonomik, siyasi maliyetleri vardır. Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz. Türkiye'yi o programdan çıkarmak o kadar kolay değil. Bunun çok ciddi sonuçları olur. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz. F-35'lerin bir şekilde bir vadede ülkemize geleceği konusunda bir endişemiz yok.