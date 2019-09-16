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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerikan güçlerinin bir an önce bölgeyi terk etmesi ve Suriye hükümetinin bu ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Fırat'ın doğusu ve kuzeyinde de egemenliğini sağlaması zaruridir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerikan güçlerinin bir an önce bölgeyi terk etmesi ve Suriye hükümetinin bu ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Fırat'ın doğusu ve kuzeyinde de egemenliğini sağlaması zaruridir" dedi.
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