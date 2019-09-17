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1 saat önce

Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Yargı paketini Eylül ayında çalışacağız. Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız. Muhalefet partileri ile de müzakere edeceğiz.

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Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Yargı paketini Eylül ayında çalışacağız. Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız. Muhalefet partileri ile de müzakere edeceğiz. Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak.


Naci Bostancı, AK Parti, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:51 Kaynak: DHA
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