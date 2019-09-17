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Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Yargı paketini Eylül ayında çalışacağız. Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız. Muhalefet partileri ile de müzakere edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:51 Kaynak: DHA
Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Yargı paketini Eylül ayında çalışacağız. Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız. Muhalefet partileri ile de müzakere edeceğiz. Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak.
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