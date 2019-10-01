Son Dakika Haberleri: flaş//2
Son Dakika Güncel Haber

flaş//2

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz 5 bin nüfuslu 140 köye ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye bir milyon kişiyi yerleştireceğiz.

flaş//2, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz 5 bin nüfuslu 140 köye ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye bir milyon kişiyi yerleştireceğiz.  Birlikte çalışma imkanlarını sonuna kadar zorlarız ama bu mümkün değilse de kendi yolumuzu açarız, nitekim şu anda açmaya da başladık.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı
GÜNDEM ÖZETİNE EK Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hiçbirine ulaşamadık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 15:50:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş//2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]