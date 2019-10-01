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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz 5 bin nüfuslu 140 köye ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye bir milyon kişiyi yerleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:47 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz 5 bin nüfuslu 140 köye ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye bir milyon kişiyi yerleştireceğiz. Birlikte çalışma imkanlarını sonuna kadar zorlarız ama bu mümkün değilse de kendi yolumuzu açarız, nitekim şu anda açmaya da başladık.
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