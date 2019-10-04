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58 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedefleri maalesef tahrip ve tahrif edilmektedir.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedefleri maalesef tahrip ve tahrif edilmektedir. Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir.


Devlet Bahçeli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:15 Kaynak: DHA
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