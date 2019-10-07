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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin "Trump ile görüşme, önümüzdeki ayın ilk yarısında gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:55 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin "Trump ile görüşme, önümüzdeki ayın ilk yarısında gerçekleşecek. Bu ziyarette hem ikili olarak hem heyetler arası görüşmeler olacak" dedi.
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