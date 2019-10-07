Son Dakika Haberleri: flaş (2)
Son Dakika Güncel flaş (2)

flaş (2)

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin "Trump ile görüşme, önümüzdeki ayın ilk yarısında gerçekleşecek.

flaş (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin "Trump ile görüşme, önümüzdeki ayın ilk yarısında gerçekleşecek. Bu ziyarette hem ikili olarak hem heyetler arası görüşmeler olacak" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Son Dakika! Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti Suriye'de Türkiye'yi desteklemeyeceğini duyuran ABD: SDG'yi de desteklemeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:12:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]