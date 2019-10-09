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Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:16 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.
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