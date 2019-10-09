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1 saat önce

Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.

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Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:16 Kaynak: DHA
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