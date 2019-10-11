flaş (2)
47 dakika önce
Güvenlik güçleri, ikinci saldırının ardından önlem alarak gazetecilerin binayı güvenli şekilde tahliye etmesi için çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:33 Kaynak: DHA
Güvenlik güçleri, ikinci saldırının ardından önlem alarak gazetecilerin binayı güvenli şekilde tahliye etmesi için çalışmalara başladı. Camların kırıldığı ve Kamışlı'daki teröristler tarafından hedef alınan bina şu an boşaltılıyor.
Son Dakika: Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan Terör örgütü YPG zorla silah altına alma yaşını 44'e çıkardı