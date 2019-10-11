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47 dakika önce

Güvenlik güçleri, ikinci saldırının ardından önlem alarak gazetecilerin binayı güvenli şekilde tahliye etmesi için çalışmalara başladı.

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Güvenlik güçleri, ikinci saldırının ardından önlem alarak gazetecilerin binayı güvenli şekilde tahliye etmesi için çalışmalara başladı. Camların kırıldığı ve Kamışlı'daki teröristler tarafından hedef alınan bina şu an boşaltılıyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:33 Kaynak: DHA
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