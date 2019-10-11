İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bize DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin. Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştıramazsınız. Biz bunu yemeyiz ve kabul etmeyiz. Hiç kimse merak etmesin. Biz PKK'yı alır, DEAŞ'la üst üste koyar,

Hepsini bir kalemde siler süpürürüz; bu coğrafyaya da huzuru, barışı, kardeşliği getiririz.