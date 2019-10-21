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1 saat önce

MSB: PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışı hiçbir şekilde engellenmezken, PKK/YPG'li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu.

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MSB: PKK/ YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışı hiçbir şekilde engellenmezken, PKK/YPG'li teröristlerce yapılan ihlal/taciz sayısı 36 oldu.


YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
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