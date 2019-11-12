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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin çekildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirterek, "Terör örgütleri hala burada.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:59 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin çekildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirterek, "Terör örgütleri hala burada. Münbiç'ten çekildiğini söylememiz mümkün değil, kısmen Tel Abyad'da da bunlara rastlıyoruz. Ne Rusya ne ABD terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları sayın Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Putin ile de telefon görüşmesinde bunları değerlendireceğiz" dedi.
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