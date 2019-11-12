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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin çekildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirterek, "Terör örgütleri hala burada.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin çekildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirterek, "Terör örgütleri hala burada. Münbiç'ten çekildiğini söylememiz mümkün değil, kısmen Tel Abyad'da da bunlara rastlıyoruz. Ne Rusya ne ABD terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları sayın Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Putin ile de telefon görüşmesinde bunları değerlendireceğiz" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:59 Kaynak: DHA
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