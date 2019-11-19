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6 saat önce

İbrahim Kalın: Bunun adı toplu intihar değil toplu cinayettir.

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İbrahim Kalın: Bunun adı toplu intihar değil toplu cinayettir. Bunu yapan kişi bir cinayet işlemiştir. Bu tür hadiseler bir daha yaşanmasın diye bütün birimlerimizi harekete geçirdik. Siyanür ile ilgili bir düzenleme yapılacak. Erişimi, satışın kontrol altına alınması ve takip sisteminin kurulmasına dönük de bir çalışma yapılacak. Yönetmelikle ilgili bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Kanuni düzenleme gerekiyorsa bu Meclis'te de gündeme gelecek.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:00 Kaynak: DHA
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