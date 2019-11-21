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Bakan Akar: Harekat çerçevesinde; 4219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:48 Kaynak: DHA
Bakan Akar: Harekat çerçevesinde; 4219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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