Hulusi Akar: (Suriye Milli Ordusu) Bunların maaşlarını MSB bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmıyor. MSB bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmamıştır.

İHA ve SİHA'ların yüzde 90'ı yerli. Şu anda ülkemiz çok şükür İHA ve SİHA'ları ihraç edecek duruma geldi.