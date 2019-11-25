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6 saat önce

Bakan Gül: Bu taleplere ilişkin evrak uzun süredir ABD makamlarının önündedir.

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Bakan Gül: Bu taleplere ilişkin evrak uzun süredir ABD makamlarının önündedir. ABD ile Türkiye arasındaki "Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması" gereğince, talebin kabulü için iade istemine konu şüpheli ya da sanık hakkında yeterli suç şüphesinin bulunması kafidir.


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
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