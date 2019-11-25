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Bakan Gül: Bu taleplere ilişkin evrak uzun süredir ABD makamlarının önündedir.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
Bakan Gül: Bu taleplere ilişkin evrak uzun süredir ABD makamlarının önündedir. ABD ile Türkiye arasındaki "Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması" gereğince, talebin kabulü için iade istemine konu şüpheli ya da sanık hakkında yeterli suç şüphesinin bulunması kafidir.
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