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6 saat önce

MSB: Sinath-Haftanin bölgesinde, 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Sinath-Haftanin bölgesinde, 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:09 Kaynak: DHA
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