MSB: Sinath-Haftanin bölgesinde, 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi.

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