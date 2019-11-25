flaş//2
6 saat önce
MSB: Sinath-Haftanin bölgesinde, 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:09 Kaynak: DHA
MSB: Sinath-Haftanin bölgesinde, 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi.
Mayın,EYP temizliği ve keşif faaliyetlerine devam ediliyor Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış" İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu